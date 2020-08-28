الكويت تعلن شفاء 798 حالة من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم الجمعة، شفاء 798 مصاب جديد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء الآن 75320 حالة تعافي.

وقد سجلت وزارة الصحة في الكويت، 638 حالة إصابة، وثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت وصل إلى 49941 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 368 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أنه تم تسجيل 886 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39276 حالة وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.