محافظة الجيزة تزيل 4 أدوار من عقار مخالف آيل للسقوط ببولاق الدكرور

أزالت محافظة الجيزة، 4 أدوار من عقار مخالف آيل للسقوط يصل ارتفاعه إلى 13 دور بشارع حسن عطية راشد، متفرع من شارع ترعة المجنونة بحوض الذوات بحي بولاق الدكرور.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإزالة جاءت تنفيذا للقرار رقم 38 لسنه 2020 الصادر من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بضرورة تخفيف الأحمال وإزلبة عددآ من الادوار من العقار المخالف من الدور التاسع وحتى الثاني عشر بعد الأرضي، وذلك لما يمثل العقار من خطورة على العقارات المحيطة به بوضعه الحالي وحفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد راشد، أن المحافظة لن تتوانى عن حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم وعدم السماح بوجود ما يهدد أمنهم وسكينتهم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ازالة 4 أدوار من العقار المخالف وفقا للأساليب الهندسية التي تضمن عدم الاضرار بالعقارات المحيطة به.





وفي نفس الإطار، أشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم استكمال إزالة عقارين مخالفين غير متصالح بشأنهم بمنطقة سيدى عمار بحى العمرانية وذلك استكمالا لمجهودات مواجهه مخالفات البناء وازالتها.





مشيرا انه تم استكمال ازاله عقار مخالف بشارع الأنوار بمنطقة المريوطية بحى الطالبية اضافه الى انه تم تنفيذ ازاله كليه لعقار مخالف مكون من 5 أدوار وارضي بشارع ترعة الزمر بالمنيب بحى جنوب الجيزة .





لافتا انه تم ازاله تعديات على مساحه 1800 م بمنطقة الشيخ عمان بمدينة الحوامدية بالاضافه الى ازاله 5 حالات تعديات على اراضي املاك الدولة بمنطقة غمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف وازاله حالتين بناء مخالف تعديات على اراضي زراعية بقرية وردان بمركز منشأة القناطر.





محافظ الجيزة: فتح جراج وغلق مقهى متعد على حرم الطريق بالدقي





تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حي الدقي حيث كانت تعاني تلك الميادين من تهالك لأرصفة المشاة وتواجد للمخلفات والقمامة.





وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير شملت دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة أنارة جمالية وارصفه للمشاه ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.









وحرص راشد، على الاستماع إلى المواطنين والاطلاع على أبرز المعوقات التي تواجهم وآرائهم في أعمال التطوير، مؤكدا على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في كافة المجالات وخاصة النواحي الجمالية وبما يعكس المظهر الجمالي لمحافظة الجيزة والحفاظ على أعمال التطوير والتجميل لتلك الميادين.





وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة بغلق مقهى متواجد بشارع الرائدة زينب كامل للتعدي على حرم الطريق العام والأرصفة، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تعديات من المنشأت التجارية والمحال والمقاهي على حرم الطريق العام وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما وجه المحافظ خلال الجوله بفتح أحد الجراجات المغلقة بعقار بجوار ميدان محمد صالح بعد تلاحظ غلق الجراج وقيام المواطنين بركن السيارات بمسار الشارع بما يتسبب فى اعاقه للحركة المرورية مشدداً على رئيس الحى بضرورة المتابعة الدورية والتأكد من عدم تكرار غلق الجراج واتخاذ الاجراء القانونى فى حال المخالفة لذلك.