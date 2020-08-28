"السياحة": نسعى لرفع الوعي والانتماء لدى شباب الدارسين في الخارج

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة على استعداد لفتح المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للشباب المصري الدارسين بالخارج ضمن البرنامج الذي تقدمه الدولة لهم، وذلك لرفع الوعي الأثري لديهم، وتنمية روح الانتماء لوطنهم، بالإضافة إلى التعرف بصورة أعمق عن حضارة بلدهم العريقة.





وجاء ذلك على هامش تنظيم وزارتي السياحة والآثار، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لوفد من شباب الدارسين في الخارج المتواجدين بمصر حاليا، إلى قصر البارون، بحي "مصر الجديدة" لمشاهدة ما يحتويه من تماثيل ومقتنيات أثرية نادرة، بهدف ربطهم بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي يغلب عليها الطابع الوطني، كونهم خير سفراء لمصر في الخارج.





وقام الشباب بجولة تفقدية داخل القصر وشاهدوا عددًا كبيرًا من التماثيل والقطع الأثرية النادرة، واستمعوا إلى شرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ القصر، كما شهدوا فيلما تسجيليا يتناول الأحداث التاريخية، والشخصيات الرئيسية التي أسست ضاحية مصر الجديدة، إضافة إلى حقائق علمية عن القصر وتاريخ مدينة الشمس.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج الذي تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج؛ لتعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها خلال دراستهم في مختلف الدول، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب هم خير سفراء لمصر في الخارج، لما لهم من فرص كبيرة في التواصل مع الشباب في أعمارهم وكذا المجتمعات التي يعيشون بينهم في الدول التي يدرسون بها، للحديث والترويج للدولة المصرية.





وخلال الزيارة، أعرب الشباب عن سعادتهم بتلك الزيارة وانبهارهم بمقتنيات قصر البارون، وبالفيلم التسجيلي الذي تضمن الصور والوثائق الأرشيفية والرسوم الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة.





عرض مؤقت لكنوز توت عنخ آمون لأول مرة في الغردقة وشرم الشيخ





قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من القطع الأثرية العائدة من الخارج الخاصة بالملك توت عنخ آمون بصفة مؤقتة في متحف الغردقة ومتخف شرم الشيخ.





يذكر أن المجلس قرر إعادة الـ ١٦٦ قطعة أثرية الخاصة بمعرض الملك توت عنخ آمون من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن والذي أُقيم تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى" ، وذلك بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، إثر تداعيات فيرس كورونا.





وقرر المجلس عرض 20 قطعة بشكل مؤقت نصفهم في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ اخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، مما سيساهم في إتاحة الفرصة أمام زوار هاتين المدينتين لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك تحفيزا للسائحين على زيارة المدينتين وللترويج للمتحفين الجديدين.





وسيتم نقل ال٢٠ قطعة بعد عرضهما بشكل مؤقت بالمدينتين الساحليتين إلى المتحف المصري الكبير، كما قرر المجلس نقل باقي قطع المعرض العائدة من لندن إلى مخازن المتحف المصري الكبير.



