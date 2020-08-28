القوى العاملة: لجنة لمتابعة تطوير وتحديث مركز تدريب مهني محرم بك بالإسكندرية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة مستمرة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها على مستوى 27 محافظة، لتواكب أعلى مستويات مراكز التدريب العالمية، من حيث الأدوات والأجهزة والمدربين القائمين على العملية التدريبية، وذلك لتتواءم مع احتياجات سوق العمل سواء الداخلي والخارجي، وذلك من خلال رفع مستوى الأداء في العملية التدريبية لتخريج متدرب قادر على المنافسة في أسواق العمل المختلفة.





وفي هذا الإطار قامت لجنة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بزيارة لمركز تدريب محرم بك التابع لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وذلك لمتابعة عمليات التطوير والتحديث التي بدأت بورشة اللحام والتي من المستهدف خلال الأيام القليلة القادمة أن تصبح من أحدث ورش التدريب في الشرق الأوسط على مهنة اللحام بجميع أنواعه من لحام الكهرباء، ولحام الأكسجين، ولحام الأرجون ، وذلك على أيدي أفضل المدربين الدوليين في هذا المجال.





وقدم ياسر سعيد مدير المديرية للجنة كافة التسهيلات، وتم إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية تطوير وتحديث ورشة اللحام بالمركز ، ورافق اللجنة التي ضمت المهندسين وائل عبد الصبور، ومحمد عبد الحكم بالإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة ، ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب بالمديرية.





وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج





افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

















وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

















وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.









ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.















