فى أول خطبة بعد العودة.. وكيل اوقاف المنيا: لم يكون هناك مكان لليأس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - محمود عمر
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قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا خلال خطبة أول جمعة عقب افتتاح المساجد بعد توقفها 5 شهور بسبب جائحة كورونا أنه لولا الامل ما كان فى قلب العقيم أن يكون له سند او ولد، واننا عندما نعرف أن الكون كله بيد الله سوف تتطمئن القلوب، ولم يكون هناك مكان لليأس.
واضاف أن الامل حياة، والإسلام دين الامل ودين الحياة وأمرنا الرسول أن نبشر ولا تنفر.
واضاف نحن فى شهر المحرم وهو من أفضل الشهور عند الله وخص فيها يوم عاشوراء، وفيه فتحت المساجد بنعمة من عند الله ودعا أن يزيل الله البلاء ويزيح المرض وتعود الحياة وأن يحفظ الله مصر.
أدى المصلون في محافظة المنيا، صلاة الجمعة الأولى وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية، بعد عودة الصلاة بعد انقطاعها 6 أشهر.
وشهدت المساجد تواجدا كثيفا من المصلين، مع الالتزام بإحضار المصلى الشخصي وارتداء الكمامة والوقوف على علامات التباعد الاجتماعي.

وقبل الصلاة نبه أئمة المساجد، على عدة أمور من بينهم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، الالتزام بارتداء الكمامة، إحضار المصلى الشخصي، فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

بالإضافة إلى الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، تكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، عدم فتح دورات المياه، عدم فتح دور المناسبات، عدم السماح بزيارة الضريح، عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد

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