اقبال جماهيرى على سهرات مسرح ساحة الهناجر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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شهد مسرح ساحة الهناجر للفنون، أمس، اقبالا جماهيريا على الجزء الخامس من سهرات برنامج "عودة الروح" لشهر أغسطس، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ويستمر حتى السبت ٢٩ أغسطس الجارى . 


حيث يعيش جمهور المسرح، فى السابعة والنصف مساء، بمشاركة البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، مع رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .


عقب ذلك يقدم البيت مسرحية "أحوال شخصية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، البطولة للفنانين " لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج"، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.


"أحوال شخصية" تدور أحداثه حول حكايات لفئات وطبقات نسائية مختلفة بالمجتمع، ويسرد معاناتهن التى تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، كما يطرح العرض مشكلات أخرى للمرأة فى المجتمع، مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .

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