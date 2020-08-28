الأهلي يتلقى نبأ سار بسبب الشحات ويحدد موعد عودته

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:05 م
حسين الشحات
حسين الشحات
محمد الصو
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اقترب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.


وخضع اللاعب لجراحة عاجلة في "الفتاق"، غاب على إثرها عن التدريبات والمباريات خلال الأسابيع الماضية، بسبب الراحة.


وتقرير أن يخوض الشحات، برنامجه التأهيلي في الملعب، بداية من الأسبوع المقبل، تهميدًا للانتظام في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.


وحدد الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، يوم الإثنين المقبل، للانتظام في التدريبات، حيث سيخوض الفريق مباراة المصري غدًا، بالدوري العام.


ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي، مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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