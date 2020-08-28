"المصري" تطالب وزير الشباب والرياضة بتوفير الدعم لتطوير نادي الحرية للمعاقين ببورسعيد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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طالبت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتوفير الدعم المادي اللازم لإستكمال أعمال تطوير نادي الحرية للمعاقين.

وأكدت "سعاد المصري" للوزير أن أعضاء النادي من اصحاب الهمم استطاعوا أن يحققوا بطولات دولية ومحلية وحصلوا علي مداليات فضية وذهبية، مؤكدة أنهم يستحقون ان يكون لها نادي يليق بهم، وذلك دعمًا لقدراتهم وما يقدموه للرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لوزير الشباب والرياضة للنادي في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد ومشاركته في مارثون للدرجات بانفاق قناة السويس بحضور 500 شاب إحتفالا بالإنجازات التي تتم علي أرض المحافظة.

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