محافظ البحيرة: 2.2 مليار جنية لرفع كفاءة الطرق والكباري خلال عامين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الطرق التى تم رصفها خلال عامين بلغت ٦٦٦ طريق بطول ٥٥٥ كم بنطاق المحافظة بإجمالي مبلغ ٩٠٠ مليون جنية، بالإضافة إلي قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء عدد ٥ كباري جديدة وإحلال وتجديد عدد ٤ كباري أخرى، وكذا رفع كفاءة ١٣ طريق بإجمالي مبلغ مليار و٣٠٠ مليون جنية.

وأشار المحافظ إلى التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمنى والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في قطاعات الكباري والرصف وإنشاء الطرق، نظرًا لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الإقتصادية بالإضافة لتوجيهات القيادة السياسية بتطويرها ورفع كفاءتها.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
الصحة: تسجيل 237 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و25 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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