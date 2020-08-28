البورصات الأوروبية تتراجع بقيادة قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
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هبطت أسهم أوروبا يوم الجمعة إذ باع المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة واشتروا أسهم البنوك بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن إطار عمل جديد لسياسته.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش. وانخفضت أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت نحو 11 بالمئة منذ بداية العام، 1.1 بالمئة ونزلت أسهم الرعاية الصحية 0.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم البنوك التي تتأثر بأسعار الفائدة 0.3 بالمئة.

وأعلن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي عن إطار عمل جديد لسياسة البنك يوم الخميس، والذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي وبدرجة أقل على المخاوف بشأن احتمال ارتفاع التضخم كثيرا.

ونزل سهم شركة طيران النرويج 8.6 بالمئة بعد أن قالت شركة الطيران الاقتصادي إنها ما زالت بحاجة للمزيد من السيولة بهدف مواجهة جائحة كوفيد-19 إذ أعلنت الشركة عن تكبد خسارة كبيرة في النصف الأول من 2020.

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