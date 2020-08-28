



بالخطوات.. طريقة تسجيل المواليد الجدد في المملكة العربية السعودية باستخدام منصة ابشر الالكترونية





قدوم مولود جديد هو حدث سعيد لكل أسرة، ولكن يجب أن تعرف طريقة تسجيل المواليد الجدد في المملكة العربية السعودية.





فتسجيل المواليد الجديدة هي الخطوة الرسمية الاولى التي يجب ان تقوم بها لاثبات حقوق مولودك في كافة خدمات الدولة .





وتسجيل المولود الجديد يعطيه حقه الاول في الحياة وكذلك حقه في المواطنه وحقوق اخرى كثيرة تمنحها له الدولة.





استخدام منصة ابشر لتسجيل المواليد الجديدة

ابشر هو نظام الكتروني ابتكرته المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين والمقيمين في اجراء كافة المعاملات الحكومية الخاصة بهم.





ويمكن استخدام منصة ابشر لتسجيل المواليد الجديدة حيث يؤدي استخدام المنصة الي سرعة انجاز الاجراءات الحكومية.





خطوات تسجيل المواليد الجديدة في المملكة العربية السعودية

- لمعرفة طريقة تسجيل المواليد الجدد في السعودية يتم الدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بمنصة ابشر.





- ستظهر ايقونتين خاصتين بالخدمات التي تقدمها المنصة منها ابشر افراد وابشر اعمال.





- يتم اختيار ابشر افراد للدخول الي الخدمات الخاصة بالافراد.





- بعد الانتهاء من تسجيل الدخول وادخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بمستخدم منصة ابشر.





- يتم الدخول الي قائمة خدماتي واختيار قطاع الاحوال المدنية من القائمة الخاصة بخدماتي.





- يتم الضغط علي ايقونة تسجيل المواليد للدخول الي خدمات تسجيل المواليد الجديدة.





- يتم الضغط منها علي تسجيل مولود جديد وادخال كافة البيانات الخاصة بمولودك.





- بعد مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها يتم الضغط علي حفظ لحفظ بيانات المولود الجديد.



