موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:40 م
الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي
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يحتضن ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية، لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري، بعد الانتصار الصعب الذي حققه الفريق على حساب الجونة في الجولة الماضية.


بينما يأمل النادي المصري في استعادة نغمة الانتصارات، والتي غابت عن الفريق خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي كان آخرها التعادل السلبي ضد نادي مصر في الجولة الماضية.


يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 59 نقطة من 22 مباراة، مقابل 20 نقطة للنادي المصري من 20 مباراة.


وسوف تقام المباراة مساء السبت 29 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت جرينتش.


وتنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة ON TIME SPORTS الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري.

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