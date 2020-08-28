لويدز: ثقة الشركات البريطانية تتحسن من مستويات متدنية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
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أظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة الشركات البريطانية زادت لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي ويستعد أرباب الأعمال لخفض وظائف.

وارتفع مقياس بنك لويدز للشركات ثماني نقاط إلى -14، وهو أكبر ارتفاع شهري في ثلاث سنوات وأظهر التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد والتجارة زيادات مماثلة.

وقال هان-جو هو الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز إن المستويات المنخفضة للثقة، مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو جزيران حين انكمش بنسبة 20 بالمئة، تعني أن شكل أي تعاف تظل تكتنفه الضبابية إلى حد كبير.

وقال ”على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسنا تدريجيا في آفاق التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يأتي من أساس متدن“.

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