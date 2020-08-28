التونسية عائشة بن أحمد وطلاب دفعة كورونا ضيوف معكم منى الشاذلي مساء اليوم

تستضيف الاعلامية منى الشاذلي مساء اليوم الجمعه النجمة التونسية عائشة بن أحمد في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي " تعرض علي فضائية cbc .









وتكشف بن أحمد خلال الحلقة كواليس تصوير فيلمها الجديد "توأم روحي" وردود الأفعال التي تلقتها بعد العرض الخاص للفيلم بمشاركة الأبطال.









ومن جوانب اهتماماتها التي تحدثت عنها أيضا علاقتها بالحيوانات والمشكلات التي تتعرض لها بسبب من يسيء للحيوانات وارتباطها بحيوانات في منزلها سواء في مصر او تونس.









وتتضمن الحلقة ايضا لقاء مع طالبات كلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان قسم الملابس الجاهزة الذين اطلقوا على انفسهم دفعة كورونا والذين صمموا اعمال مشروع تخرجهم بافكار مستوحاة من التراث الافريقي







