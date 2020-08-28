بيان لمتظاهري طرابلس: العنف لن ينال من عزيمة المحتجين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:31 م
مظاهرات ليبيا
مظاهرات ليبيا
وكالات
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نشرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بيانًا لمتظاهري طرابلس، أكدوا فيه أن العنف لن ينال من عزيمة المحتجين.

 

وأضاف البيان، أن الحراك مستمر حتى تحقيق أهدافه، ورحيل فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، المنهية ولايتها، وميليشياته.

 

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية فى ليبيا، المنددة بالظروف المعيشية المتدهورة، والفساد المستشرى فى البلاد التى تعانى ويلات النزاعات المسلحة، والمطالبة برحيل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنهية ولايتها، وميليشياته، والمرتزقة المسلحين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا للاقتتال، ومعاونة ميليشيات السراج فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.

 

الليبيون يحاصرون منزل السراج

وفى تطور واضح للأحداث، حاصر متظاهرون ليبيون، منزل فايز السراج بمنطقة النوفليين، فى مدينة طرابلس.

 

وأمام تلك الأعداد الغاضبة من الشعب الليبى، قامت عناصر الأمن الموالية للسراج بتفريق التظاهرات التى حاصرت منزله، واعتقلت عددا من المتظاهرين الليبيين.

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