المطرب هشام صلاح يتهم المطرب عمر كامل "بالاحتيال" على أغنيته

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
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اشتعل خلال الأيام الماضية صراعا فنيا وقانونيا بين المطرب الصاعد هشام صلاح والمطرب الشاب عمر كمال، فقد سجل المطرب هشام صلاح، فيديو صدم المتابعين بعد ساعات من حذف أغنية مهرجان "أموت أموت "، من على موقع اليوتيوب بعدما حققت انتشار واسع بين متابعي الأغنية الشعبية .

واعرب المطرب هشام صلاح عن استياءه من تصرف المطرب  عمر كمال حيث اتفق معه قبل عدة أشهر على تنفيذ دويتو غنائي واتفقا على كافة التفاصيل الخاصة بالأغنية وتعهد الموزع الموسيقي إسلام ساســـو على تنفيذ الأغنية بإنهاء الاتفاق بين الطرفين ولكن وبدون مقدمات إعتذر عمر كمال عن تنفيذ الدويتو الغنائي سعيا منه لتنفيذ دويتو مع نجم من نجوم الموسيقى أسوه بصديقة حسن شاكوش الذي أطلق أغنية بجانب النجم أحمد سعــد

وبسبب ظروف جائحة كورونا عطل المطرب هشام صلاح إطــلاق مهرجان ” أموت أموت ” عدة أشهر ثــم قام منذ أيام برفع الأغنية على قناته على موقع اليوتيوب ليتم حذفها فورا من الشركة المتعاقد معها المطرب الشعبى ” حمو بيكا ” – عمر كمال وتفاجأ هشام صلاح بالاحتيال على اغنيتة بنفس الكلمات والتوزيع دون العودة إليه.

وتسبب الفيديو في استياء الكثير من المتابعين …مطالبين بتدخل نقابة المهن الموسيقية في هذه المهزلة حفاظا على حقوق أصحابها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية من التعدي الدائم من قبل بعض الملحنين


يذكر أن هشام قدم 9 أغنيات متنوعة من الشعبي والكلاسيكي والغربي منها عربية – العباية السمرا – ملكش نايب، كما شارك بأغنية في فيلم “مطربين عن الطعام” بطولة نرمين ماهر، إيناس النجار، أحمد عزمي.

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