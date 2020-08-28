مياه القليوبية: افتتاح حزمة جديدة من المشروعات تزامنا مع العيد القومي

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة لخدمة المواطنين في قرى ومدن المحافظة لتوفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن.





وأكد "مجاهد"، أنه جرى الانتهاء من محطة مياه سرياقوس المرشحه بطاقه انتاجيه 145 الف م3/يوم بتكلفه 380 مليون جنيه ، مشروع محطة مياه مرصفا "معالجة الحديد ومنجنيز"، بتكلفة 60 مليون جنيه.





وأشار رئيس الشركة، إلى الانتهاء من أعمال مشروع صرف صحي كريستال عصفور"ام بيومي" بشبرا الخيمة بتكلفة 54.5 مليون، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالوحايشه بتكلفه 50 مليون جنيه، ومحطة رفع وخط طرد بقرية الناصرية بتكلفه 19.5 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي الحصة بتكلفه 212 مليون جنيه، ومحطة رفع السفاينة والغزاوية بتكلفة 25.5 مليون، ومشروع الصرف الصحي بقرى مرصفا وكفر العرب، بتكلفه 66 مليون جنيه.





وأوضح "مجاهد"، أنه جارِ الانتهاء من محطة مياه شبرا شهاب "معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفه 30 مليون، توسعات محطة مياه العبادله "المرحله الثانية" بتكلفه 97 مليون، وتوسعات محطة عرب جهينة المرشحة بشبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه.





وكذا محطة الصرف الصحي معالجه أجهور الصغرى بتكلفة 185مليون، استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفه 36 مليون، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي للمرحلة الثالثة بتكلفه 340 مليون، وتوسعات محطة معالجه الصرف الصحي بشركس 64.8 مليون جنيه.



