مياه القليوبية: افتتاح حزمة جديدة من المشروعات تزامنا مع العيد القومي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة لخدمة المواطنين في قرى ومدن المحافظة لتوفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن. 

وأكد "مجاهد"، أنه جرى الانتهاء من محطة مياه سرياقوس المرشحه بطاقه انتاجيه 145 الف م3/يوم بتكلفه 380 مليون جنيه ، مشروع محطة مياه مرصفا "معالجة الحديد ومنجنيز"، بتكلفة 60 مليون جنيه. 

وأشار رئيس الشركة، إلى الانتهاء من أعمال مشروع صرف صحي كريستال عصفور"ام بيومي" بشبرا الخيمة بتكلفة 54.5 مليون، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالوحايشه بتكلفه 50 مليون جنيه، ومحطة رفع وخط طرد بقرية الناصرية بتكلفه 19.5 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي الحصة بتكلفه 212 مليون جنيه، ومحطة رفع السفاينة والغزاوية بتكلفة 25.5 مليون، ومشروع الصرف الصحي بقرى مرصفا وكفر العرب، بتكلفه 66 مليون جنيه.

وأوضح "مجاهد"، أنه جارِ الانتهاء من محطة مياه شبرا شهاب "معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفه 30 مليون، توسعات محطة مياه العبادله "المرحله الثانية" بتكلفه 97 مليون، وتوسعات محطة عرب جهينة المرشحة بشبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه.

وكذا محطة الصرف الصحي معالجه أجهور الصغرى بتكلفة 185مليون، استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفه 36 مليون، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي للمرحلة الثالثة بتكلفه 340 مليون، وتوسعات محطة معالجه الصرف الصحي بشركس 64.8 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الشركة، أنه في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، جرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 47 مليون جنيه، وجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي 2019/2020، كما جرى وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، وجارِ الآن أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مياه القليوبية مشروعات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 3 ساعات

انفجارات تهز مدينة طرابلس اللبنانية

منذ أقل من ساعتين

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

منذ ساعة و 11 دقيقة

حقيقة تواجد والد ميسي في مدينة مانشستر

منذ أقل من ساعتين

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور: استكملنا الدوري للفوز على الأهلي فقط

منذ 41 دقيقة

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الداخلية: ضبط القيادي الإخواني محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس

منذ حوالي 4 ساعات

طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

ليوناردو يتخذ أولى خطوات ضم ميسي لباريس

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق مدرب آرسنال على مستقبل محمد النني مع الجانرز

منذ ساعة و 25 دقيقة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

10:58 ص

ليوناردو يتخذ أولى خطوات ضم ميسي لباريس

01:31 م

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

12:45 م

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى