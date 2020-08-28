مياه القليوبية: افتتاح حزمة جديدة من المشروعات تزامنا مع العيد القومي
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:29 م
محمد ضوه
Advertisements
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة لخدمة المواطنين في قرى ومدن المحافظة لتوفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن.
وأكد "مجاهد"، أنه جرى الانتهاء من محطة مياه سرياقوس المرشحه بطاقه انتاجيه 145 الف م3/يوم بتكلفه 380 مليون جنيه ، مشروع محطة مياه مرصفا "معالجة الحديد ومنجنيز"، بتكلفة 60 مليون جنيه.
وأشار رئيس الشركة، إلى الانتهاء من أعمال مشروع صرف صحي كريستال عصفور"ام بيومي" بشبرا الخيمة بتكلفة 54.5 مليون، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالوحايشه بتكلفه 50 مليون جنيه، ومحطة رفع وخط طرد بقرية الناصرية بتكلفه 19.5 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي الحصة بتكلفه 212 مليون جنيه، ومحطة رفع السفاينة والغزاوية بتكلفة 25.5 مليون، ومشروع الصرف الصحي بقرى مرصفا وكفر العرب، بتكلفه 66 مليون جنيه.
وأوضح "مجاهد"، أنه جارِ الانتهاء من محطة مياه شبرا شهاب "معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفه 30 مليون، توسعات محطة مياه العبادله "المرحله الثانية" بتكلفه 97 مليون، وتوسعات محطة عرب جهينة المرشحة بشبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه.
وكذا محطة الصرف الصحي معالجه أجهور الصغرى بتكلفة 185مليون، استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفه 36 مليون، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي للمرحلة الثالثة بتكلفه 340 مليون، وتوسعات محطة معالجه الصرف الصحي بشركس 64.8 مليون جنيه.
وأضاف رئيس الشركة، أنه في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، جرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 47 مليون جنيه، وجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي 2019/2020، كما جرى وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، وجارِ الآن أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا