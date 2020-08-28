جورى تكشف كواليس مشاركتها فى "توأم روحى" وألبوم حميد الشاعرى

كشفت المطربة جورى، عن كواليس مشاركتها فى غناء رباعيات فيلم "توأم روحى"، والذى تم طرحه بالسينمات أول أمس الثلاثاء.









واوضحت فى تصريحات صحفية أنها شاركت بأغنيتين هما "شوف النصيب"، و"عالم غريب" ضمن أحداث الفيلم، وهما من كلمات صابر كمال وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس.









من ناحية آخرى، تستعد جورى، لطرح أغنيتها الجديدة على طريقة "الديو"، التى تجمعها مع الكابو حميد الشاعرى ضمن ألبومه الجديد، والمقرر تصويرها فيديو كليب.







