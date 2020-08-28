بالصور.. الانتهاء من نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة بالقليوبية

انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، من حملات نظافة وتعقيم المساجد التي تقرر فتحها على مستوى المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم وفق للضوابط والإجراءات التي أعلنتها الوزارة.





وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيجري افتتاح 1223 مسجدا من أكبر المساجد بالمحافظة، كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة، لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيجرى توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم في حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم.





وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأكد "أبو السعود"، أنه سيجرى توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كافة المساجد، لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.



