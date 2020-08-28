بالصور.. الانتهاء من نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة بالقليوبية
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:32 م
محمد ضوه
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انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، من حملات نظافة وتعقيم المساجد التي تقرر فتحها على مستوى المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم وفق للضوابط والإجراءات التي أعلنتها الوزارة.
وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيجري افتتاح 1223 مسجدا من أكبر المساجد بالمحافظة، كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة.
وتابع وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة، لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيجرى توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم في حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكد "أبو السعود"، أنه سيجرى توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كافة المساجد، لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد، كما جرى التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتشديد على عدم السماح بحدوث أي نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذي يتسبب في إغلاق المسجد مرة أخرى.