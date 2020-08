بهذه الكلمات.. منه تيسيير تهنئ والداتها بعيد عيد ميلادها

View this post on Instagram

Happy birthday MaMy 💕💕 امي كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا مهما اخبي حاجه عليه علشان مزعلهش او اقلقها بتعرف بتحس بيه من اهو اللي في تليفون مامي انا جيت لما بفتح باب الشقه من عيني حتي لو بضحك في وشها وطريقه نومي من مشيتي.. بتحبني اكتر ما بتحب نفسها بتتعامل معايا كاني لسه طفله صغيره بتقفش عليه لما بتاخر لما مش باكل لما مش بنام كتير لما اقعد اشتغل وقت طويل من غير راحه بتغير عليه من النفس انا و هي روح واحده لو فيه اي حاجه كويسه يبقه انتي السبب فيه احن واحده في الكوكب حبيبته الملايين وتقريبا اصحابي بيعرفوني علشانك انتي من كتر حبهم فيكي ربنا يخليكي ليا يا احلي ام في دنيا يا دنياتي و فرحتي و ضحكتي ويارب اعرف افرحك ب حاجه في الدنيا والحياه الكبيره الواسعه ده بحبك انتي روحي وقلبي و عقلي و عمري كله ❤️🤍❤️ 🥰🌹