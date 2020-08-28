بهذه الكلمات.. منه تيسيير تهنئ والداتها بعيد عيد ميلادها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة منه تيسيير علي تهنئة والداتها بعيد ميلادها الدي يحل اليوم، حيث نشرت منه مجموعة من الصور التي جمعتها بوالداتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت منه رسالة ملئية بالحب لواداتها وكتبت : عيد ميلاد سعيد يا أمي.. أمي الحاجة الحلوة اللي في الدنيا مهما اخبي حاجة عليها عشان مزعلهاش أو اقلقها بتعرف .. من عيني حتي لو بضحك في وشها .. بتحبني اكتر ما بتحب نفسها بتتعامل معايا كأني لسة طفلة صغيرة.. بتقفش عليا لما بتأخر لما مش باكل لما مش بنام كثير .. لما اقعد اشتغل وقت طويل من غير راحة .. أنا وهي روح واحدة لو في أي وقت حاجة كويسة يبقي انتي السبب فيها .. أحن واحدة في الكوكب حبيبة الملايين وتقريباً أصحابي بيعرفوني عشانك انتي من كتر حبهم فيكي.


وتابعت منه: ربنا يخليكي ليا يا أحلي أم في الدنيا يا دنيتي وفرحتي وضحكتي ويارب اعرف افرحك بحاجة في الدنيا والحياة الكبيرة الواسعة .. بحبك انتي روحي وقلبي وعقلي كله.


يشار أن الفنانة منه تيسير تشارك في فيلم " ساعة شيطان" وهو من بطولة باسم سمرة، منذر رياحنة، مصطفي أبو سريع، مي القاضى، محمد عز، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، مني ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف د. أحمد عثمان، وإنتاج شركة "عاصي للإنتاج الفني"، وإخراج إبرام نشأت. 


وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلًا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلي هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلي الهاوية.


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Happy birthday MaMy 💕💕 امي كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا مهما اخبي حاجه عليه علشان مزعلهش او اقلقها بتعرف بتحس بيه من اهو اللي في تليفون مامي انا جيت لما بفتح باب الشقه من عيني حتي لو بضحك في وشها وطريقه نومي من مشيتي.. بتحبني اكتر ما بتحب نفسها بتتعامل معايا كاني لسه طفله صغيره بتقفش عليه لما بتاخر لما مش باكل لما مش بنام كتير لما اقعد اشتغل وقت طويل من غير راحه بتغير عليه من النفس انا و هي روح واحده لو فيه اي حاجه كويسه يبقه انتي السبب فيه احن واحده في الكوكب حبيبته الملايين وتقريبا اصحابي بيعرفوني علشانك انتي من كتر حبهم فيكي ربنا يخليكي ليا يا احلي ام في دنيا يا دنياتي و فرحتي و ضحكتي ويارب اعرف افرحك ب حاجه في الدنيا والحياه الكبيره الواسعه ده بحبك انتي روحي وقلبي و عقلي و عمري كله ❤️🤍❤️ 🥰🌹 #Menna_tayseer 💗💛💗 . #actress #theater_director #onset🎥🎬#photographer#cinematography#egypt. #نصيبي_وقسمتك٣ # #حبيبتي_من_تخون #A trial #onset #followforlike#likeforfollow#tags #younglivingessentialoils# #روكا_جو #أهو_ده_اللي_صار # #macandcheese #streetphotography #staysafe#fashion#lebanon#kuwait#dubai#naturephotography #photographerslife.

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