عمليات إرهابية وعنف.. سجل جرائم الإخواني محمود عزت

في شقة بالتجمع الخامس، ضبطت قوات الأمن خلال الساعات الأخيرة الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، لارتكابه عدة جرائمه خلال الفترة الأخيرة، بجانبه تخطيطه لعدد من الأعمال الإرهابية المختلفة مؤخرا.





ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان، ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.





وقالت إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور علي العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي علي البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.





وفيما يلي يرصد " الفجر " أبرز الجرائم المتورط فيها عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان:





- هو أحد المتهمين في قضية التخابر مع حماس، التي صدر فيها حكم غيابي عام 2015 بإعدام عزت، واتهمته النيابة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد- التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"- للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.





- الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.





- تأسيس خلية أبناء الشاطر وتمويلها بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، ويواجه حكم غيابي في تلك الواقعة صدر في 29 مارس 2017،





- أشرف على عملية اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.





- خطط لعدد من العمليات الإرهابية وهي: حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016، محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016، حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.



