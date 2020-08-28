بـ"مليون جنيه".. الداخلية تضبط 20 كيلو حشيش في مطروح

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط (80) طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.

وتابعت الإدارة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحيازتهما 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1040000، مليون وأربعون ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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