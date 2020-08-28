12 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:38 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ
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 الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-8-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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أسعار الذهب فى مصر



عادت حالة التذبذب بأسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليرتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 12 جنيهًا للجرام وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن 

عيار ١٨ : 735.40
عيار ٢١ : 858
عيار ٢٤ : 980.55
الجنيه الذهب : 6864
السعر العالمي : 1958

أسعار الذهب العالمي:

ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة يوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 1.3 بالمئة يوم الخميس. وربح الذهب نحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1954.10 دولار.

وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة واحد بالمئة وانخفاض بنسبة اثنين بالمئة يوم الخميس قبل كلمة باول وبعدها.

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وألقى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكوك على تعافي الاقتصاد سريعا وحفز البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية، مما ساعد الذهب على الارتفاع بنحو 28 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.3 بالمئة إلى 27.40 دولار للأوقية وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 932.58 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2184.21 دولار.

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