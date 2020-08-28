عمرو الليثي يكشف كيف تسبب الاسكندراني في استقالة مدير المخابرات الاسرائيلية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قال الاعلامي د. عمرو الليثي مشيدا ببطولات الفنان الراحل سمير الاسكندراني  ، وما قدمه من بطولات كاشفا اسرار ، ان  «سليم» اخذ الأستاذ «سمير الإسكندرانى» وسافرا إلى روما، وكان بيد سليم مجلة «التايم الأمريكية» وفتحها على صفحة معينة وكانت صورة للرئيس جمال عبد الناصر وهو يجلس على الأرض ويأخذ أولاده فى حضنه، وصورة أخرى لفلاح يتبول فى الترعة ليفاجأ بسليم يقول له إنه من قام بكتابة هذا الموضوع ويدور حول أنه كيف لدولة متحضرة قامت بها ثورة أن يكون بها هذا السلوك، وبالطبع كان يعتمد على نشأته فى مصر ومعرفته بالتفاصيل ليقدم موضوعا محبوكا.

وذكر له أن هناك من يرسل له الصور ويحصل مقابل ذلك على 750 دولارا، وهنا تمكن القلق من الأستاذ سمير، كما روى لى، وجعله ذلك يأخذ حذره من سليم.. عند وصولهما روما حدد له مكان المقابلة، وقابل الرجل الذى عرف نفسه باسم جوناثان وكان هو جوناثان شميت، أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية، الذى أخذ يسأله عن رأيه فى النظام، وقام الأستاذ سمير بخداعه وأوهمه بكراهيته النظام فى مصر وسخطه منه، وكذلك بحبه الشديد للمال وتعددت اللقاءات حتى عرض جوناثان عليه العمل لصالح، ما سماه «منظمة البحر الأبيض لمحاربة الشيوعية» بمقابل مادى مجز وبدأت التدريبات المكثفة على الحبر السرى والشفرة وكيفية جمع المعلومات العسكرية، ثم طلب جوناثان من سمير التطوع فى الجيش، وأن يبرر حصوله على المال بأنه كان يعمل مغنيا فى أحد النوادى الليلية 

وبعدها عاد الاسكندراني إلى مصر وحكى لوالده ما حدث، الذى قام بالتواصل مع صديق له يعمل وكيلا لجهاز المخابرات العامة، وحكى له ما مر به وبعد تأكدهم من قصته قابلوه بالرئيس جمال عبد الناصر وعندما رآه ارتمى فى حضنه وحاول أن يقبل يده لكنه سحب يده سريعاً وقال «أستغفر الله العظيم» وطمأنه الرئيس جمال عبد الناصر.. وبدأ جهاز المخابرات المصرى فى تعليمه أشياء لم تعلمها له المخابرات الإسرائيلية ليستطيع خداعهم وإسقاط ست شبكات لهم، وتسبب فى استقالة مدير المخابرات الإسرائيلية، كما كان له الفضل فى نجاة الرئيس عبد الناصر من محاولة اغتيال، وكان له الفضل أيضا فى نجاة المشير عامر من محاولة اغتيال هو الآخر.. إن سمير الإسكندرانى فنان عظيم، 

كما جاء فى وصف المخابرات العامة المصرية، عندما نعته فى صحيفة الأهرام وقالت إنه فنان قد قدم خدمات جليلة للوطن، وأنا أدعو اليوم أن نحتفى به فإذا كنا من قبل قد احتفينا برفعت الجمال، وقمنا بإنتاج مسلسل «رأفت الهجان»، وبأحمد الهوان وقمنا بإنتاج مسلسل «جمعة الشوان» فإننى أدعو اليوم أجهزة شركات الإنتاج لأن تنتج مسلسلاً عن البطولات التى قام بها الوطنى المخلص سمير الإسكندرانى.. رحم الله البطل الفنان سمير الإسكندرانى.

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