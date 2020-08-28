ضبط 220 محضرا متنوعا في مغاغة بالمنيا

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة تحت إشراف محمد السيد ليله رئيس المركز وبرئاسة أحمد راشد المهدى نائب رئيس المركز وبحضور طه الفلاح مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية وإدارة تموين مغاغة ومباحث التموين والإدارة الزراعية بمغاغة ومفتش الأغذية والطب البيطرى بحملة مكبرة لضبط الأسعار وحماية المستهلك أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر تموين متنوع عبارة عن إنتهاء صلاحية وبدون إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية كما تم ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر ( دقيق ٧٢ % وحلويات وشيكولاته ) مجهولة المصدر



وفى مجال تفتيش الأغذية تم تحرير 17 محضر(12 محضر عدم حمل شهادات صحية 4 محاضر عدم توافر الأشتراطات الصحية كما تم ضبط 300 كجم من المخللات مجهولة المصدر و30 كجم فسيخ مجهولة المصدر وتم إعدامهم

وفى مجال الأشغالات تم تحرير 125 محضر 15محضر إشغال طريقوتنفيذ 70إزالة إدارية و40غرامة فورية وفى مجال البيئة تم ضبط 25 مخالفة بيئية وفى مجال الأمن الصناعى تم تحرير 21 محضر أمن صناعى.



وعلى جانب اخر تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 11 ألف و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا اخري متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

