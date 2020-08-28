ضبط 220 محضرا متنوعا في مغاغة بالمنيا
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:16 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة تحت إشراف محمد السيد ليله رئيس المركز وبرئاسة أحمد راشد المهدى نائب رئيس المركز وبحضور طه الفلاح مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية وإدارة تموين مغاغة ومباحث التموين والإدارة الزراعية بمغاغة ومفتش الأغذية والطب البيطرى بحملة مكبرة لضبط الأسعار وحماية المستهلك أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر تموين متنوع عبارة عن إنتهاء صلاحية وبدون إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية كما تم ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر ( دقيق ٧٢ % وحلويات وشيكولاته ) مجهولة المصدر
وفى مجال تفتيش الأغذية تم تحرير 17 محضر(12 محضر عدم حمل شهادات صحية 4 محاضر عدم توافر الأشتراطات الصحية كما تم ضبط 300 كجم من المخللات مجهولة المصدر و30 كجم فسيخ مجهولة المصدر وتم إعدامهم
وفى مجال الأشغالات تم تحرير 125 محضر 15محضر إشغال طريقوتنفيذ 70إزالة إدارية و40غرامة فورية وفى مجال البيئة تم ضبط 25 مخالفة بيئية وفى مجال الأمن الصناعى تم تحرير 21 محضر أمن صناعى.
وعلى جانب اخر تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 11 ألف و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا اخري متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى مجال تفتيش الأغذية تم تحرير 17 محضر(12 محضر عدم حمل شهادات صحية 4 محاضر عدم توافر الأشتراطات الصحية كما تم ضبط 300 كجم من المخللات مجهولة المصدر و30 كجم فسيخ مجهولة المصدر وتم إعدامهم
وفى مجال الأشغالات تم تحرير 125 محضر 15محضر إشغال طريقوتنفيذ 70إزالة إدارية و40غرامة فورية وفى مجال البيئة تم ضبط 25 مخالفة بيئية وفى مجال الأمن الصناعى تم تحرير 21 محضر أمن صناعى.
وعلى جانب اخر تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 11 ألف و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا اخري متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.