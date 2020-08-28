ليوناردو يتخذ أولى خطوات ضم ميسي لباريس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في إتخاذ أولي الخطوات الرسمية من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة بأنه يرغب في الرحيل عبر فاكس رسمي أرسله، وذلك على هامش الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.


ودخل ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، في مفاوضات مع ممثلي النجم الأرجنتيني، لبحث وضعية اللاعب القانونية مع برشلونة، وكافة الأمور المادية المتعلقة بالصفقة.


ووفقا لصحيفة " ليكيب " فإن ليونارد أراد أن يعرف من مسئولي ميسي، كافة الترتيبات التي من شأنها أن تؤثر على قواعد اللعب المالي النظيف وكتلة الرواتب بالنادي وسلسلة عقود الضمانات التي سوف تؤثر على باريس سان جيرمان وكذلك مانشستر سيتي في حال ضم النجم الكبير.


يذكر أن تعاقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2021، وهناك بند في تعاقده مع النادي يسمح له بالرحيل عن كامب نو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهذا ما تم نفيه من قبل مسئولي البلوغرانا، حيث أكد النادي أن هذا البند قد انتهي في نهاية يوليو الماضي.

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