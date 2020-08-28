Alexandre Dumas | جوجل تحتفل بـ"ألكسندر دوما" أحد أشهر الكتاب الفرنسيين وأكثرهم حبًا على الإطلاق

يحتفل محرك بحث جوجل - Google اليوم بأحد أشهر الكتاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر، وهو ألكسندر دوما مؤلف كتاب "الفرسان الثلاثة" و " الكونت دي مونت كريستو "





يعتبر ألكسندر دوما، أحد أشهر الكتاب الفرنسيين وأكثرهم حبًا على الإطلاق، ويتم الاحتفال به من قبل جوجل بمناسبة تاريخ إصدار الجزء الأول من إحدى أشهر رواياته، " الكونت دي مونت كريستو " The Count of Monte Cristo، والتي ظهرت في الجريدة الفرنسية "جورنال دي ديبات" ابتداءً من يوم 28 أغسطس 1844.





قد يفاجأ البعض باكتشاف أن دوما، كانت جدته عبدة من هاييتي، من سلالة عبيد أفارقة، وكان والد دوماس ماركيزًا فرنسيًا كان جنرالًا منشقًا إلى حد ما مع حياة مضطربة.





مات عندما كان ابنه يبلغ من العمر بضع سنوات، وتركه في حالة فقر. نشأ من قبل والدته وحدها، لم يستطع أن يدرس كثيرًا ، لكنه طور شغفًا كبيرًا وموهبة قوية للأدب، وبدأ العمل كناسخ لدى لويس فيليب دوق أورليانز ، الذي أصبح ملك فرنسا في عام 1830 بعد الثورة التي أطاحت بتشارلز العاشر.





في ذلك الوقت، كان دوما قد أنجب ابنه الأول ألكساندر، وقد كتب العديد من المسرحيات التي كانت ناجحة للغاية.





وفي نهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشر، بدأ يكرس نفسه للروايات، التي كانت في ذلك الوقت تُنشر على دفعات في الصحف: "روايات التذييل" ، أو Feuilleton ، والتي أصبحت واحدة من أكثر الأشكال انتشارًا وشعبية من أدب القرن التاسع عشر.





وقدمت لهم المجلة الفرنسية des Débats، التي كان من المقرر أن تنشر رواية الكونت دي مونت كريستو .





لكن هذا لم يكن أول عمل ألكسندر دوما الذي يحظى بشعبية كبيرة، أولاً كان هناك الفرسان الثلاثة ، حول قصة الجنود الخاصين أتوس، بورثوس، أراميس ودارتاجنان، في بلاط لويس الثالث عشر.





وظهرت في جريدة Le Siecle ، وحققت نجاحًا غير عادي ، لدرجة أن Dumas كتب تكملين، بعد عشرين عامًا و The Viscount of Bragelonne. مثل معظم أعماله، لم يكتبها بمفرده: ساعده Auguste Maquet ، مساعده الرئيسي ، وأيضًا الكتاب الآخرون الذين لم يصلوا إلى الشهرة ، مثل الإيطالي Pier Angelo Fiorentino. غالبًا ما تم استخدام العلاقة مع Maquet والمتعاونين الآخرين من قبل منتقدي Dumas ، الذين اعتبرهم بعض النقاد لفترة طويلة كاتبًا ذا قيمة أدبية قليلة.





ولكن حتى لو لم تكن أعماله مبتكرة أو أصلية بشكل خاص، فقد حققت نجاحًا هائلاً يستمر حتى يومنا هذا ، وقد نقلت إلى قصص وشخصيات تاريخية أصبحت أساسية في الثقافة الشعبية الأوروبية. هذه هي حالة الفرسان الثلاثة ، ولكن أيضًا حالة كونت مونت كريستو ، الذي يعتبر رائعته ، والذي يحكي القصة المأساوية لانتقام إدموند دانتيس ، وهو بحار مسجون ظلماً بسبب مؤامرة. عُرضت أعمال دوما مئات المرات ، في المسرح أولاً ثم في السينما والتلفزيون.



