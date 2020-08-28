"بعد العودة".. المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى بالمنيا (صور)

أدى المصلون في محافظة المنيا، صلاة الجمعة الأولى وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية، بعد عودة الصلاة بعد انقطاعها 6 أشهر.





وشهدت المساجد، تواجدا كثيفا من المصلين، مع الالتزام بإحضار المصلى الشخصي وارتداء الكمامة والوقوف على علامات التباعد الاجتماعي.





وقبل الصلاة نبه أئمة المساجد، على عدة أمور من بينهم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، الالتزام بارتداء الكمامة، إحضار المصلى الشخصي، فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.





بالإضافة إلى الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، تكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، عدم فتح دورات المياه، عدم فتح دور المناسبات، عدم السماح بزيارة الضريح، عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





وكان الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا قد قام بجولة مرورية تفقدية ببعض الادارات الفرعية بالمحافظة وتفقد الاستعدادات بالمساجد ومتابعة حملات التطهير والتعقيم للمساجد استعدادا لاستقبال أول صلاة جمعه بعد التعليق بسبب كورونا مناشدا المواطنين الالتزام بالتعلبمات حتى تنكشف الغمه





وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية تستعد لاستقبال صلاة الجمعة بعد أن أنعم الله على مصر بتقليل الأعداد في جائحة كورونا، لفت أن صلاة الجمعة سوف تعود فى 2500 مسجد بجميع مراكز المحافظة.





وأضاف أن صلاة الجمعة سوف تعود في المساجد بوضعها الحالي، المفروش منها سوف يبقى كما هو بينما الغير مفروش بالسجاد سوف يظل أيضا على حالته.



