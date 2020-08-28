رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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خضعت الفنانة رانيا منصور، لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية من خلال بدلة مناسبة للصيف.


ونشرت رانيا صورها الجديدة من تلك الجلسة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت عليها بتدوينة كتبت فيها: جمعة سعيدة.


وتشارك رانيا منصور، في بطولة مسلسل "اسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه في سباق رمضان 2021.


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