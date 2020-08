رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة

View this post on Instagram

Happy Friday 🌸 Photography @hossamkhtab Designed&styled @sherifnasrcouture assistant photographer @mo.afify_photography mua @habibakasrawymua Shoes @pixicollezione Videographer @ra3i_photography @samir_gamal_d @district.04 hair @ellesaloneg hair styling @amr.kamelstylist retoucher @k.aboutaleb