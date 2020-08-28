المنيا تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت المنيا 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، علي مدار 48 ساعه، وجري نقل المصابين إلى مستشفيات الاشتباه والعزل والحجر الطبي لتلقي العلاج.

فيما أعلنت مستشفي العزل الطبي بملوي، عن تعافي مصاب واحد، واستمرار علاج 20 حالة داخل أقسام الرعاية.



واستعدت محافظة المنيا، لمواجهة الموجه الثانيه المحتمله لفيروس كورونا، بعقد تدريبات للفرق الطبيه لتنشيط المعلومات المتعلقة بالمرض، وشرح الإجراءات الوقائية والإحترازية، وطرق مكافحة العدوى والوقاية منها، لضمان عدم انتقال المرض بين العاملين بالرعاية الصحية.



وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، إنه تم تنشيط المعلومات المتعلقة بمرض كورونا، والتدريب على الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها.



وعلى جانب اخر عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومبادرة رحله المليون بكلية الطب للتثقيف الصحي للسيدات، الندوة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدى وطرق اكتشافه، والإجراءات والمراحل التي تمر بها السيدة وصولا للطرق السليمة للعلاج.



قالت الدكتوره منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأه بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف على 75 سيدة بالمجان، وتحويل 10 منهن لإجراء فحص الماموجرام بالمستشفى الجامعى، بالإضافة إلى توعيه السيدات بموضوعات تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية.



وخلال الندوه التي حاضر فيها الدكتور شنطوري إمام استشاري النساء والتوليد، والدكتور السيد وجيه، والدكتور نور علي بكلية طب المنيا.. تم الإعلان عن الخدمات التى يقدمها فرع المجلس القومي للسيدات، ومنها الخط الساخن 15115 لشكاوى المرأة

