التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:00 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية، وفقا لوكالة واس السعودية.

 

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".

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