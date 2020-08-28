الطالع الفلكي الجُمعَه 28/8/2020..نَجمَنَا المَحبُوب!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 22 مِسْرى قبطى ، 28 آب رُومى ، 9 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -تئدر تجيبلى غابات صنيبر؟ (لأ مأدرش)- خلاص.(حسن فايق من فيلم لعبة السّت-1946)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تعالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنان اللبنانى المحبُوب جهاد الأطرش فكل عام وهو بألف خير، تعرفه من أدائه الصوتى لمسلسلات الكارتون جرنديزر ورُبما كان جمال الصوت صفة الشّوام لإنتشار محاصيل الزيتون والمكسرات خصوصاً الصنوبر بما له من تأثيرعلى الأحبال الصوتية(راجع مقال27/10/2016 بصمة صنيبر) إحتفالاً بنجمنا المحبُوب هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم جهاد الأطرش مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فى نجمنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(رمز/علامة الفحولة)،(بِنْك فلُويْد-فرقة غنائيّة)،(غازى جريئ)،(كلمات سحرية) ،(قدم محظوظة)،(قمر لامع).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تعلّمك لغة جديدة أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر بمشيئة الله تَعَالى على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج الثور: وقت مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترجاع خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج الجوزاء: إن شعرت بإحساس الشك تجاه أمرٍ ما فلا تفعله مهما بدا سليماً من مظهره،على أقل تقدير أجّله عدّة أيام والأيام كفيلة بإثبات شعورك ، من عدمه.





برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: لست مُضطرّاً لأداء دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج العذراء: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الميزان: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.

برج العقرب: الصّدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك.





برج القوس: تَحَاشَ الدخول فى مُناقشات قد تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ، مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج الجدى: مشحون عن آخرك بالنشاط لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الدّلو: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد،وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.





برج الحوت: يوم مُناسب لسداد الفواتير المطلوبة أو مساعدة أحدهم على سداد تكاليف العلاج أو حتى إرشاد تائه.



