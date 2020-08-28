انفجارات تهز مدينة طرابلس اللبنانية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:05 م
انفجار
انفجار
وكالات
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع أصوات انفجارات في إرجاء مدينة طرابلس اللبنانية وضواحيها.

 

وكشف موقع لبنان 24، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الانفجارات لذخائر من قبل الجيش في حقل رماية تربل.

 

وذكر مصدر بوزارة الصحة اللبنانية، أنه لا يزال هناك 20 مفقوداً حتى الآن، في حين لا يزال البحث جار تحت الأنقاض عقب الكارثة التي خلفت أكثر من ستة آلاف مصاب.

 

وأعلن الجيش من جانبه في بيان له، عن العثور على خمسة جثث بمساعدة فرق إنقاذ من فرنسا وروسيا.

 

وكان قائد الكتيبة الهندسية بالجيش اللبناني روجيه خوري، أعلن الأحد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البحث والإنقاذ، بعد ثلاثة أيام من الأعمال التي شاركت فيها فرق لبنانية ودولية.

 

وأضاف خوري، أنه لم يتم العثور على ناجين وأنه اعتباراً من هذا التوقيت، تراجع الأمل في العثور على ناجين، ولكن الأعمال ستتواصل للعثور على جثث أسفل الأنقاض.

 

ووقع الانفجار في مستودع يحوي نحو ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم منذ 2014 دون ظروف التخزين المناسبة، وفقا للسلطات، ولكن لا يزال سبب الانفجار غير معروف.

 

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

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