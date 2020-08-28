محمود فارس يتعاقد علي "3 دقايق مع فارس"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تعاقد النجم محمود فارس على تقديم برنامج تليفزيونى جديد يحمل اسم "3 دقايق مع فارس".

ويأتي ذلك تتويجًا للنجاحات الكثيرة التي حققها محمود فارس، مؤخرا بعد مشاركته في في مسلسل "الفتوة"، وفيلم "ورقة جمعية" والذي حقق خلالهما نجاحاً جماهيرياً بشهادة الجمهور والنقاد.


ويعد البرنامج "3 دقايق مع فارس"، التجربة الأولى للفنان محمود فارس في مجال تقديم البرامج بعد حصوله مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما 2020.


"3 دقايق مع فارس " مكون من 15 حلقة وتدور فكرته عن فن الأداء التمثيلي في فنون الدراما مع استعراض بعض النماذج الدرامية في ثلاث دقائق ، ويجسد "فارس" في كل حلقة شخصية مختلفة في إطار كوميكدي أو تراچيدي يناقش من خلالها مواضيع تمس المجتمع المصري.


البرنامج بطولة وتقديم الفنان محمود فارس، إنتاج شركة ليونز للآنتاج السينمائي، توزيع وكتابة وإخراج ياسر بدوي.


وعلي صعيد آخر كانت أحدث أعمال محمود فارس فيلم " ورقة جمعية " ، والتي تدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، ويجسد محمود فارس شخصية تدعي " أودي القماش " وهو شاب من أهل الحارة الشعبية يقوم بعمل جمعية لأن لديه حلم ويطمح في حياة أفضل والعيش في استقرار بالرغم أنه كان لديه الاختيار في أن يسلك الطريق الخطأ ولكنه اختار العيش حياة كريمة .


ويشارك في بطولة "ورقة جمعية"نخبة من ألمع النجوم منهم "لوسى، محمود فارس ، أحمد صيام ، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

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