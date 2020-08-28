بايرن ميونخ يكشف حقيقة التفاوض لضم كريستيانو رونالدو

كشف كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، بأنه لم يكفر في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2018 في ظل وجود البولندي روبرت ليفاندوفسكي.





ورحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية عام 2018، لينضم إلى يوفنتوس الإيطالي.





وكشفت عدد من التقارير رغبت نادي بايرن ميونخ في ضم اللاعب في ذلك الوقت، ولكن خرج رومينيجيه لتوضيح الأمر.





ووفقاً لما ورد بصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية:" “ فإن كارل لم يفكر في التعاقد مع رونالدو في 2018، وكانت المفاوضات من جانب ليفاندوفسكي فحسب، لن نكن بحاجة إلى مهاجم مثل رونالدو”.





وأكمل “لكن يوفنتوس حسم الصفقة مبكراً وبشكل جيد، وقام بعملٍ جيد، والرئيس أنييلي خطف اللاعب من المنافسين الآخرين بسرعة شديدة”.





وأضاف “لقد كانت عملية شراء ناجحة من جميع الاتجاهات، وسجل رونالدو الكثير من الأهداف مع اليوفي في اللقاءات الهامة، وبفضل صورته العالمية، جعل يوفنتوس ينمو تجارياً”.





وأختتم “الاسم اللعب يساعد كثيراً، ولكن يجب أن تكون لديه الخبرات الفنية والجودة العالية الحاضرة، ويمتلك كريستيانو رونالدو كل شيء منها وبجدارة”.