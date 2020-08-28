بعد القبض عليه.. 10 معلومات مهمة عن الإخواني محمود عزت

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في الساعات الأخيرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، لتقدمه للعدالة ليحاكم على عدد من الجرائم المتورط بها والعمليات الإرهابية التي أشرف عليها.



وفيما يلي أبرز المعلومات على القيادي الإخواني محمود عزت بعد أن ألقي القبض عليه:



- أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان وهو من مواليد 13 أغسطس 1944 بالقاهرة.



- تعرَّف على الإخوان عام 1953 وانتظم في صفوف الجماعة عام 1962، وكان وقتها طالبًا في كلية الطب.



- سجن عام 1965م وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج عام 1974، وكان وقتها طالبًا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 1976.



- بعد القبض على محمد بديع في 20 أغسطس 2013 عينت جماعة الإخوان محمود عزت قائما بأعمال المرشد، منا تولى مسؤولية التنظيم الدولي للجماعة بعد عزل محمد مرسي.



- أسسس الجناح المسلح للتنظيم الإخواني الإرهابي، وشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية عقب نجاح ثورة 30 يونيو.



- خطط لتنفيذ عمليات إرهابية أهمها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وذلك بعد أن استحدث نظام التفجير بالسيارات المفخخة بعد عزل مرسي.



- وحسب وزارة الداخلية فمن بين العمليات المسئول عنها -حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور 2016، محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016، حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتي أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.



- أسس وأشرف على الكتائب الالكترونية الإخوانية لنشر حرب الشائعات والأخبار المفبركة، ضمن خطة الجماعة للعمل على حرب الجيل الرابعة المتمثلة في نشر الأكاذيب عن البلاد.



- تولى مسؤولية إدارة أموال التنظيم ووفر الدعم المالي للجناح المسلح.



- صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، كما عاقبته المحكمة بحكمي إعدام في قضية التخابر والمؤبد لأحداث مركز سمالوط.









