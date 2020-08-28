لهذا السبب.. روسيا تستدعي سفير النرويج

استدعت السلطات الروسية، اليوم الجمعة السفير النرويجي في موسكو، بسبب قرار الجانب النرويجي إبعاد دبلوماسي روسي.

وقد أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، في 19 أغسطس، عن إبعاد دبلوماسي روسي من المملكة، دون تحديد اسمه ومنصبه.

وكشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المواطن الروسي ارتكب أفعالا، لا تتوافق مع وضعه ودوره كدبلوماسي.

أفادت صحيفة Verdens Gang النرويجية، في وقت لاحق، بأن الدبلوماسي المبعد هو ألكسندر ستيكولشيكوف، الموظف في البعثة التجارية الروسية في النرويج. وذكرت أن قرار إبعاده من أوسلو صدر على خلفية فضيحة تجسس.