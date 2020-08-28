اتحاد الكرة يعاقب كارتيرون بسبب مباراة المقاولون

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد سمير جودة مراقب الاتحاد المصري لكرة القدم، معاقبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مالياً.

 

ورفض كارتيرون حضور المؤتمر الصحفي عقب لقاء المقاولون العرب بالدوري المصري.

 

وأكد مراقب اللقاء في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة، أن كارتيرون سيتعرض لعقوبة جديدة وفقاً للائحة البطولة.

 

وخسر الزمالك أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة 22 للدوري أمس الخميس في مباراة ماراثونية بين الفريقين.


ويتواجد الزمالك حاليا في المركز الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد مرور 22 جولة من المسابقة .

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