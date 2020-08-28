رامي رضوان يخطف الأنظار برقصة رومانسية مع دنيا سمير غانم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك الإعلامي رامي رضوان، جمهوره صورة جديدة رومانسية له مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر الثنائي، خلال الصورة وهما يرقصان رقصة رومانسية، فضلًا عن تعليق "رضوان"، الذي جاء كالتي: "الموسيقى كالمصباح..تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه" جبران خليل جبران
"فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب"؛ دي من عندي أنا جدعنه كده ".




يذكرأن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوته تلاته" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2019، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان عمرو وهبة وأحمد رزق.

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