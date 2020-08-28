اعرف الآن طريقة اضافة التابعين في حساب المواطن 1442 لزيادة قيمة الدعم الشهري





لزيادة قيمة الدعم الشهري يمكن إضافة تابعين ولمعرفة طريقة اضافة التابعين في حساب المواطن 1442 تابع هذا المقال معنا.





فقد اعلن حساب المواطن انه يمكن اضافة تابعين الي حساب المواطن من خلال الموقع الالكتروني المخصص لادارة حساب المواطن.





حيث يمكن اضافة الزوجة او الابناء كتابعين لرب الاسرة للاستفادة من كافة خدمات حساب المواطن والاستفادة من الدعم الشهري.





شروط اضافة تابعين الي حساب المواطن

هناك عدة شروط لابد من توافرها لنجاح عملية اضافة تابعين الي حساب المواطن واهم هذه الشروط ان يكون المتقدم للاضافة سعودي الجنسية.





هناك استثناء واحد من شرط الجنسية السعودية هو ابناء المواطنات السعوديات.





كما يشترط الاقامة الكاملة داخل حدود المملكة العربية السعودية وعدم التواجد خارج الحدود لما يزيد عن ثلاثة شهور متصلة.





وان يثبت المتقدم للاضافة استقلاليته باضافة مستندات دالة علي ذلك مثل عقد او صك الملكية.





طريقة اضافة التابعين في حساب المواطن 1442

لاضافة تابعين الي حساب مواطن لابد من القيام بعدة خطوات تبدأ بالدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بحساب المواطن





يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة السر للدخول الي الملف الشخصي الخاص بحساب المواطن.





يتم الدخول الي قسم التابعين بالضغط علي الزر المكتوب عليه التابعين.





يتم اختيار اضافة تابع وادخال كافة البيانات الخاصة بالتابع المراد اضافته مثل اسمه ورقم هويته.





ثم يتم ادخال صلة التابع بالمتقدم كان يكتب انه هذا التابع هو ابن المتقدم او هذه التابعه هي زوجته.





بالضغط علي كلمة حفظ تكتمل عملية اضافة تابع الي حساب المواطن.



