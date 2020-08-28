اعرف الآن طريقة اضافة التابعين في حساب المواطن 1442 لزيادة قيمة الدعم الشهري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:16 ص
حساب المواطن
حساب المواطن
Advertisements

اعرف الآن طريقة اضافة التابعين في حساب المواطن 1442 لزيادة قيمة الدعم الشهري

لزيادة قيمة الدعم الشهري يمكن إضافة تابعين ولمعرفة طريقة اضافة التابعين في حساب المواطن 1442 تابع هذا المقال معنا.

فقد اعلن حساب المواطن انه يمكن اضافة تابعين الي حساب المواطن من خلال الموقع الالكتروني المخصص لادارة حساب المواطن.

حيث يمكن اضافة الزوجة او الابناء كتابعين لرب الاسرة للاستفادة من كافة خدمات حساب المواطن والاستفادة من الدعم الشهري.

شروط اضافة تابعين الي حساب المواطن
هناك عدة شروط لابد من توافرها لنجاح عملية اضافة تابعين الي حساب المواطن واهم هذه الشروط ان يكون المتقدم للاضافة سعودي الجنسية.

هناك استثناء واحد من شرط الجنسية السعودية هو ابناء المواطنات السعوديات.

كما يشترط الاقامة الكاملة داخل حدود المملكة العربية السعودية وعدم التواجد خارج الحدود لما يزيد عن ثلاثة شهور متصلة.

وان يثبت المتقدم للاضافة استقلاليته باضافة مستندات دالة علي ذلك مثل عقد او صك الملكية.

طريقة اضافة التابعين في حساب المواطن 1442
لاضافة تابعين الي حساب مواطن لابد من القيام بعدة خطوات تبدأ بالدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بحساب المواطن

يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة السر للدخول الي الملف الشخصي الخاص بحساب المواطن.

يتم الدخول الي قسم التابعين بالضغط علي الزر المكتوب عليه التابعين.

يتم اختيار اضافة تابع وادخال كافة البيانات الخاصة بالتابع المراد اضافته مثل اسمه ورقم هويته.

ثم يتم ادخال صلة التابع بالمتقدم كان يكتب انه هذا التابع هو ابن المتقدم او هذه التابعه هي زوجته.

بالضغط علي كلمة حفظ تكتمل عملية اضافة تابع الي حساب المواطن.

اعرف الآن طريقة اضافة التابعين في حساب المواطن 1442 لزيادة قيمة الدعم الشهري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيادة قيمة الدعم الشهري حساب المواطن 1442 حساب المواطن برنامج حساب المواطن 1442 اضافة التابعين في حساب المواطن 1442

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

منذ أقل من ساعتين

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد الجوكر أمام المصري

منذ ساعة الا ربع

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الداخلية: ضبط القيادي الإخواني محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ضغوط على رئيس ريال مدريد لخطف ميسي من برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة تواجد والد ميسي في مدينة مانشستر

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

حساب المواطن يكشف حقيقة استفادة الأجانب من الدعم

بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن حساب المواطن (طريقة الاستعلام والتقديم وشروط الاستحقاق وموعد الصرف)

حساب المواطن يتلقى شكاوي المواطنين بشأن صرف الدفعة العشرين.. وزيادة جديدة في الدعم

حساب المواطن يناشد المواطنين بالتسجيل في دفعة سبتمبر.. اعرف حقيقة توقف دعم حساب المواطن لمدة شهرين

باقي من الزمن يومان.. الخميس صرف دفعة أغسطس من حساب المواطن

اعرف موعد إيداع دعم الدفعة الـ22 من حساب المواطن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 ص

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

10:32 ص

حقيقة تواجد والد ميسي في مدينة مانشستر

11:58 ص

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

09:58 ص

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

09:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى