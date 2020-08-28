المصل واللقاح تُحذر من خطورة عودة هؤلاء الطلاب للمدارس (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:11 ص
رقية جمال
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كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن طرق الحفاظ على مناعة الاطفال في الحضانات والمدارس، قائلًا إن معظم الدراسات تؤكد حالات إصابات الأطفال بفيروس كورونا تكون بأعراض خفيفة أو دون أعراض نهائيًا، لافتًا إلى أن خطورة إصابة الأطفال بكورونا هو نقل العدوى لكبار السن.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك مجموعة من الأطفال يعتبروا مثل كبار السن، وهما الاطفال مرضى السكر، ومرضى القلب، أو المصابين بضعف المناعة، وهم الذي يجب الحيطة والحذر في التعامل معهم في ظل جائحة كورونا، والعمل على تقوية مناعتهم بالتغذية المناعية السليمة، بالحصول على بروتين حيواني يوميًا سواء في اللحوم أو البيض واللبن.

وشدد، على ضرورة إعطاء الأطفال مصل الأنفلونزا قبل فصل الشتاء، لكوننا سنقابل موجة ثانية لكورنا وموسم الانفلونزا خلال فصل الشتاء، مناشدًا بتأجيل ذهاب الأطفال للمساجد لأداء الصلوات في ظل أزمة كورونا، وحال وجود ضرورة للنزول على الأطفال أكثر من 12 عام أن يلتزموا بارتداء الكمامة ويصطحب سجادة خاصة به، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والوضوء بالمنزل، مع عدم المصافحة وتطهير الأيدي بالكحول.


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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (covid_19) أولا بأول.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.

وأضاف أن الوزيرة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل، كما وجهت الشكر والدعم لهم لاستمرار النجاح والإنجاز الذي حققوه منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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