حقيقة غلق المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل مرضي فيروس كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف مركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة حقيقة المنشور المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق جميع المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل مرضي فيروس كورونا.

وتواصل المركز مع المركز الأعلي للمستشفيات الجامعية، والذي نفي تلك الانباء، مؤكدا ان جميع المستشفيات المخصصة للعزل مستمرة في تقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بالإضافة الي جاهزيتها لمواجهة أي تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تطورات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 5 ساعات

طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يفقد الجوكر أمام المصري

منذ 43 دقيقة

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ضغوط على رئيس ريال مدريد لخطف ميسي من برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تواجد والد ميسي في مدينة مانشستر

منذ 17 دقيقة

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

الداخلية: ضبط القيادي الإخواني محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 ص

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

10:32 ص

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

09:58 ص

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

09:28 ص

طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

10:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى