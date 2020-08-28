الإمارات تواصل العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم

تواصل دولة الإمارات، العمل الإنساني في الإمارات يشكل أكبر وأضخم في مختلف أنحاء العالم.

ويشكل العمل الإنساني في الإمارات، أكبر وأضخم استثمار من نوعه في صناعة التغيير الإيجابي والارتقاء بواقع البشرية".

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية استطاعت أن ترسخ نفسها قاطرةً لتجديد العمل الإنساني العربي بفضل رؤية راعيها ومؤسسها".

جاء ذلك بمناسبة احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني، في ظروف استثنائية أملتها جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها الهائلة التي أنتجت أزمة صحية عالمية أفرزت تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية غير مسبوقة في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم : استطاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن ينتقل بالعمل الإنساني إلى آفاق جديدة من أجل صنع واقع أفضل.