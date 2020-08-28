جائحة كورونا أثبتت منهجية الإمارات في التعامل مع الوباء المميت

أثبتت منهجية دولة الإمارات في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، أنها استباقية وليست مجرد ردة فعل، فالأزمة تلد الهمّة، وبالإصرار والعزيمة وبالهمم ندير المستحيل، حسبما قال عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد الشامسي، أن القيادة الرشيدة هي الموجه الأول للجهود التي تم بذلها، وأن الإعلام أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة، والإعلام الإماراتي أثبت قدرة عالية خلال أزمة كورونا المستجد، وهو أداة من أدوات القوة الوطنية ويجب توظيفها بكافة قدراتها، وفقا للبيان.

وأشار مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى أن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين إلى عمليات التزاور التي تمت خلال عيد الأضحى، مشيراً إلى التهاون من البعض في عدم الالتزام بالإجراءات، مؤكداً أن القفزة في عدد الإصابات كانت متوقعة. وأضاف في لقاء عبر قناة الإمارات أن الدولة أطلقت مسبار الأمل إلي المريخ خلال الأزمة، كما تم بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية مع وجود الأزمة، وتم الإعلان عن معاهدة السلام كذلك خلال الأزمة، وكل ذلك يؤكد الإرادة الوطنية في التعامل مع وباء كورونا.

وقال الشامسي: نحن لا نفرض إجراءات لتقييد الحريات، ولكن نفرض إجراءات لحماية مجتمع دولة، وكلنا شركاء في حماية المجتمع، التزموا بالإجراءات ولن نتخلى عن الحفاظ عليكم، وأكد استعداد الدولة لارتفاع أعداد الإصابات، وهناك سيناريوهات للتعامل معها.