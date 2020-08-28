حقيقة عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون إجراءات احترازية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف مركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية.

وتواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزارء، التي نفت تلك الانباء، مؤكدا استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بامكانية عقد الاجتماعات والمؤتمرات الرسمية، بحضور 50 شخصًا فقط كحد أقصي وبطاقة استيعابية 100 شخص للقاعة المقام عليها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونوه مجلس الوزراء أنه في حالة صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

تطورات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى  الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
حقيقة عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون إجراءات احترازية
حقيقة عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون إجراءات احترازية

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ أقل من ساعة

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

منذ أقل من ساعتين

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ضغوط على رئيس ريال مدريد لخطف ميسي من برشلونة

منذ ساعة

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ 17 دقيقة

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

09:28 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

07:02 ص

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

07:47 ص

ضغوط على رئيس ريال مدريد لخطف ميسي من برشلونة

09:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى