جومانا مراد تكشف لـ"الفجر الفني" تجربتها الجديدة في "قصة حب"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها الشديدة بتجربتها الجديدة في مسلسل "قصة حب"، وهو عبارة عن حلقات منفصلة، كل أربع حلقات، قصة جديدة ومختلفة.


وقالت جومانا مراد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنها تحمست لفكرة مسلسل "قصة حب"، لأنها تعتبر تجربة جديدة ومختلفة، لم تتواجد من قبل، وهذا أيضاً مادفعها لإنتاج المسلسل.


وأشارت "مراد"، أن مسلسل "قصة حب"، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم سواء من الدول العربية أو الأتراك، أبرزهم من مصر وهم "أمير كرارة، الراحل فاروق الفيشاوي، خالد الصاوي، مصطفى قمر، وغيرهم من النجوم".


وأضافت أن التصوير كان في تركيا، وأنها سعدت جداً بالأجواء هناك، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، وعن عرض أولي حلقاتها من "قصة حب"، وهى بعنوان "العاشق والمعشوق"، قالت إنها سعدت جداً بردود أفعال الجمهور عليها، لأن الحلقة لاقت صدي واسعا.


يُذكر أن جومانا مراد، خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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