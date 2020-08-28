الداخلية: ضبط القيادي الإخواني محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:09 ص
محمود عزت
محمود عزت
رقية جمال
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أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضحت "الداخلية"، أنه تم العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوى على برامج مشفرة، موضحة أن الإرهابي محمود عزت هو المشرف على إدارة العمليات الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، وأشرف على إدارة عملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وعلى إدارة عملية اغتيال الشهيد وائل طاحون، وعلى إدارة حادث اغتيال العيد أركان حرب عادل رجائي، وعلى الكتائب الإخوانية التي تتولي حرب الشائعات.

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