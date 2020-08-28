طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:26 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أكد  المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بدء طرح كراسات شروط 210 قطع أراض للمستثمر الصغير بمساحات  تتراوح بين 610 م2 و1740 م2، لإقامة وحدات إسكان متوسط، بـ7 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة)، وذلك بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين للتأهيل المقبولين فنيا.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، تتوافر كراسة الشروط والمواصفات بمقر أجهزة المدن المطروح بها الأراضى، اعتبارًا من بعد غد الأحد، ويتم سداد تأمین جدية التأهيل الفني وقدره 250 ألف جنيه بموجب خطاب ضمان ابتدائی غیر مشروط أو بموجب شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم استكمال سداد تأمين جدية التأهيل الفني إلى 50 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.


وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد باقى قيمة الأرض وقدره 50 % على 8 أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد، ويستحق القسط الاول منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد، موضحاً أنه يتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل مقاول / مستثمر عقارى، أو كل من له خبرة سابقة (المؤهل فنياً) فى العمل بهذا المجال.

وأشار المهندس محمد أنور هلال، إلى أنه يتم تقديم العروض، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11/10/2020 : يوم الخميس الموافق 15/10/2020، بمقر جهاز المدينة المختص، ويجب الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط، مضيفاً أنه يتم الطرح فى ضوء القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص.

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