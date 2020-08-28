روسيا تسجل 4829 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4829 إصابة و110 وفيات جديدة خلال يوم والحصيلة تتجاوز 980 ألفا، وفقًا لروسيا اليوم.

ورصدت العاصمة موسكو، 654 إصابة جديدة مقابل 637 أمس، لتبلغ الحصيلة 260 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4786 بعد تسجيل 10 حالات جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 12 حالة في الحصيلة اليومية السابقة.

وتماثل 1280 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 210908 أشخاص.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الروسية، 121 وفاة و4711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وكشفت وزارة الصحة الروسية، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا، بلغت 9755756 إصابة، منها 16804 حالات وفاة منذ بداية الوباء.

وكشف المركز الروسي لمحكافحة تفشي الوباء، أن 6403 غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء ما يرفع عدد المتعافين إلى 786150 شخصا.

وكانت روسيا، سجلت معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو 23.9 ملايين شخص فيما حصد الفيروس أرواح أكثر من 819 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.