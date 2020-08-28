الأهلي يفقد الجوكر أمام المصري

يغيب الثنائي أحمد فتحي وأليو ديانج عن النادي الأهلي فى المباراة المقبلة أمام المصري والمقررة إقامتها مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتعرض أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للطرد أمام الجونة في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.





وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على حساب الجونة بهدف دون رد، سجلة مروان محسن، قبل نهاية المباراة بلحظات.





وحصل ديانج على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة الجونة، قبل أن يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفيديو في لقطة بالشوط الثاني ويشهر البطاقة الصفراء الثانية.





كما حصل أحمد فتحي على بطاقة صفراء في مباراة الجونة بسبب الاعتراض، ليتأكد غيابه عن مباراة المصري بسبب الإنذار الثالث.